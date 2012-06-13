Профсоюз требует ответить, как директор ГТРК вообще мог попасть на эту должность

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе медиа-профсоюза.

Причинами такого требования названы "его полное несоответствие занимаемой должности, введение цензуры и полицейские методы руководства творческим коллективом".

“Мы возмущены фактом использования политической цензуры относительно программы на крымскотатарском языке «Хаберлер» и дальнейшей циничной ложью о мотивах ее снятия с эфира”, - говорится в сообщении.

Как выяснили в медиа-профсоюзе, никаких технических проблем с программой не существовало, она была своевременно подготовлена к эфиру, и единственной причиной ее снятия с эфира стало отсутствие позитивного сюжета о деятельности главы государства.

Кроме того, отмечается, что В.Гуменюк показал себя не только как цензор, но и как специалист с довольно специфическими представлениями о методах руководства творческим коллективом. В апреле 2012 года по его распоряжению всем работникам телекомпании были присвоены персональные номера, как в тюрьме или в армии. Проходя охрану, журналисты должны каждый раз называть свой номер, а не фамилию, заявляют в медиа-профсоюзе.

“Возможно, господин Гуменюк имеет такое своеобразное виденье отношений в журналистском коллективе, потому что до того он никогда не работал в этой отрасли. Его предыдущее место работы – руководитель управления Государственной миграционной службы в Херсонской области”, - заявляют в НМПУ.

В союзе утверждают, что В.Гуменюка должны были назначить директором КП «Чистый город», который занимается уборкой мусора, и даже представили в этом качестве коллективу КП, но что-то не сложилось и его “бросили из уборщиков в руководство СМИ”.

“Отсутствие опыта управления телевидением и отсутствие соответствующего высшего образования у господина Гуменюка противоречит квалификационными требованиями к должности генерального директора государственной телекомпании.

В связи с этим Комитет НМПУ требует от Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины провести служебное расследование, привлечь к ответственности виновных лиц и предоставить общественности информацию об обстоятельствах и лицах, благодаря которым Валерий Гуменюк был назначен исполняющим обязанности руководителя ГТРК «Крым», что привело к грубому нарушению прав работников телекомпании”, - говорится в заявлении.

НМПУ не отрицает того факта, что государственные телеканалы должны освещать деятельность государственных и местных органов власти более придирчиво и детально, чем это делают коммерческие СМИ. Однако отмечают, что такое освещение должно базироваться на лучшем опыте отечественной и зарубежной журналистики, что определено в квалификационных требованиях Госкомтелевидения и радиовещания Украины.