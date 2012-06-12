Прокуратура требует расследовать избиение возле лагеря шведских болельщиков

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева, материалы по данному факту возвращены в милицию для проведения дополнительной проверки.

Кроме того, прокуратурой района инициировано проведение служебной проверки в отношении ответственного лица райуправления, по вине которого принято незаконное решение.

По данным прокуратуры, в Днепровский райотдел милиции 27 мая 2012 года поступило сообщение о том, что на территории Труханового острова охранники лагеря болельщиков избили спортсменов-спелеологов.

По результатам доследственной проверки данного факта милиция 6 июня отказала в возбуждении уголовного дела.