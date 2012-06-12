Прокуратура требует расследовать избиение возле лагеря шведских болельщиков
05:58, 12 июня 2012Общество
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Прокуратура Днепровского района Киева не согласилась с решением РУ милиции и отменила как незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Шведские болельщики несут еду на Трухановом остров
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева, материалы по данному факту возвращены в милицию для проведения дополнительной проверки.
Кроме того, прокуратурой района инициировано проведение служебной проверки в отношении ответственного лица райуправления, по вине которого принято незаконное решение.
По данным прокуратуры, в Днепровский райотдел милиции 27 мая 2012 года поступило сообщение о том, что на территории Труханового острова охранники лагеря болельщиков избили спортсменов-спелеологов.
По результатам доследственной проверки данного факта милиция 6 июня отказала в возбуждении уголовного дела.
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