В Крыму торжественно отметили День партизанской славы

В Крыму сегодня прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню партизанской славы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре крымского парламента, в Симферополе чествование ветеранов партизанского и подпольного движения началось с возложения венков к памятнику партизанам и подпольщикам и к могиле Неизвестного солдата. В церемонии приняли участие представители руководства Верховной Рады АРК, Совета министров Крыма, Представительства Президента Украины в автономии, руководство Симферополя, общественность.

Затем в гарнизонном Доме офицеров состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. От имени ВР автономии ветеранов поздравил первый заместитель председателя Верховной Рады АРК Сергей ЦЕКОВ. В своем выступлении первый вице-спикер АРК отметил неоценимый вклад партизан и подпольщиков Крыма в борьбе с фашистскими захватчиками, которая велась в период оккупации полуострова, и подчеркнул, что «в Крыму всегда отмечалась особая роль партизан и подпольщиков, воспитывалось особое уважение к партизанам, к их подвигу, мужеству и героизму». С.ЦЕКОВ также вручил знак отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу» командиру одного из партизанских отрядов Николаю ДЕМЕНТЬЕВУ.

Ветеранам были вручены награды Совмина и Представительства главы государства в АРК.

Справка: День партизанской славы учрежден Указом Президента Украины в 2001 году.

В Крыму под командованием руководителя партизанского движения А. В. Мокроусова в 33 партизанских отрядах, объединенных в 7 партизанских бригад, сражались более 12 тысяч крымских партизан и 2,5 тысячи подпольщиков.

Партизаны Крыма провели 252 боя, совершили 1632 диверсии и нападения, пустили под откос 79 фашистских железнодорожных эшелонов, вывели из строя 16 танков и бронемашин, уничтожили более 30 тысяч немецких солдат и офицеров, взяли в плен более 3800 военнослужащих.