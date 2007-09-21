Корейская община заявляет об успехах интеграции в украинское общество

Власти Буковины предлагают корейским предпринимателям потенциальные объекты и отрасли инвестирования в регионе, среди которых - новый транзитный аэропорт, микроэлектроника и гостиничный бизнес.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, во время официальной встречи с корейской делегацией во главе с первым советником Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Украине КУ Дже Ханом, руководство Черновицкой облгосадминистрации подчеркнуло, что инвесторы получают сопровождение крупных инвестиций облгосадминистрацией, а при размере инвестиций свыше 1 млн. грн. - личное сопровождение председателя ОГА.

Первый советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Украине отметил, что корейский бизнес интересует сотрудничество с Буковиной в разных сферах экономики, в частности в сельском хозяйстве. При этом он отметил, что главное, по его мнению, чтобы во время налаживания и развития такого сотрудничества было как можно меньше препятствий. КУ Дже Хан также убежден, что вступление Украины в ВТО значительно облегчит налаживание таких деловых отношений.

Во время встречи президент Ассоциации корейцев Украины Светлана ЛИ выразила обеспокоенность заявлением Черновицкой областной гражданской организации "Патриот Украины" относительно возможных пикетирований открытия фестиваля корейской культуры в Черновцах. Она заявила, что такие «патриоты» оказывают истинным патриотам Украины медвежью услугу, пикетируя культурно-просветительское мероприятие, направленное на демонстрацию успехов корейской общины на пути интеграции в украинское общество. (Делегация Республики Корея находится на Буковине в связи с проведением в Черновцах 12-го Всеукраинского фестиваля корейской культуры - УНИАН).

Корейские гости также провели встречи с Черновицким городским председателем Николаем ФЕДОРУКОМ, президентом Черновицкой торгово-промышленной палаты и буковинскими бизнесменами, приняли участие в мероприятиях фестиваля «Кореяда-2007».