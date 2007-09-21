СНБО считает недостаточной обоснованность госбюджета-2008

Эксперты аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины считают, что проект Государственного бюджета Украины на 2008 год, представленный Правительством 20 сентября 2007 года, не отвечает решению СНБО от 4 сентября 2007 года "Об основных направлениях финансового обеспечения мер по повышению жизненного уровня населения в 2008 году" введенного в действие Указом Президента Украины от 12 сентября 2007 года № 849.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

Сентябрьским решением Совета Кабинету Министров было поручено обеспечить макроэкономическую стабильность и реальность госбюджета путем определения его доходов на основе реальных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития государства.

Именно это требование, по мнению аппарата СНБО, проигнорировано при подготовке проекта бюджета на 2008 год. Следствием чего стала недооценка потенциала развития экономики и, соответственно, занижения доходов бюджета.

Так, в проекте Государственного бюджета на 2007 год Правительством был учтен объем ВВП 594,1 млрд. грн. На протяжении 2007 года прогнозные показатели экономического и социального развития Украины пересматривались уже дважды, в результате чего прогноз объема ВВП был увеличен сначала до 636,6 млрд. грн., а позже до 679,5 млрд. грн. Таким образом, при утверждении Государственного бюджета на 2007 год в доходной части не было учтено около 20 млрд. грн. Утвержденными изменениями в Государственный бюджет на 2007 год дополнительно учтено уже 9,4 млрд. грн.

По оценкам СНБО, динамика изменений темпа роста номинального ВВП в этом году позволяет утверждать, что объем ВВП на уровне 679,5 млн. грн. является также заниженным. Такое предположение основывается на стабильности темпа роста номинального ВВП (к соответствующему периоду предыдущего года) и маловероятности замедления инфляционных процессов до конца года.

По ожиданиям, номинальный ВВП 2007 года не будет ниже 700 млрд. грн. (в основу расчетов проекта бюджета на 2008 год положена цифра 679,5 млрд. грн.), отметили в пресс-службе.

Следовательно, предложенный методологический подход к оценке динамики номинального ВВП привел к недооценке его объема и на 2008 год.

По словам заместителя Секретаря СНБО Андрея ПЫШНОГО: "Недооцененный объем потенциальных доходов Государственного бюджета на 2008 год составляет по меньшей мере от 15 до 20 млрд. грн. В условиях, когда проект Государственного бюджета предусматривает предельный объем дефицита на уровне 2,37%, что в свою очередь нарушает другое требование решения СНБО, которым ограничен этот показатель двумя процентами, неучет правительством реального макроэкономического прогноза кажется не логичным. Реалистичный подход к прогнозированию даст ответ на вопрос об источниках финансирования в 2008 году социальных инициатив”.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Кабинет Министров одобрил проект Госбюджета Украины на 2008 год с доходной частью свыше 250 млрд. грн., расходной, - 271,3 млрд. грн., дефицит бюджета увеличен с 2,18 до 2,33% ВВП.

14 сентября проект Государственного бюджета на 2008 год зарегистрирован в Верховной Раде.

20 сентября, Верховная Рада Украины V созыва приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета Украины на 2008 год.