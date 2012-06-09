Харьковским протестующим пообещали рассказать все на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге, комментируя сегодняшнюю акцию протеста рабочих предприятия, сказал директор завода Юрий Мазниченко.

Он также выразил надежду, что на будущей неделе план реструктуризации предприятия, разработанный рабочей группой в составе специалистов Харьковской облгосадминистрации и ГК «Укроборонпром», будет подписан руководством «Укроборонпрома».

По словам директора завода, в соответствии с разработанным планом реструктуризации, на предприятии будут сохранены все технологии, однако будет уменьшена численность рабочих до 550 человек (на сегодняшний день на предприятии работает 1100 человек) и будет оптимизировано не задействованное в производстве имущество.

Ю.Мазниченко подчеркнул, что с конца мая долг по зарплате на заводе уменьшился на 2 млн грн и на сегодняшний день составляет около 30 млн грн.

«Я считаю, что это сугубо политическая акция, не подкрепленная делом. Я не хочу быть последним директором. Я знаю, что завод будет жить и будет работать. В это я верю, и всему коллективу скажу», - подчеркнул Ю.Мазниченко.

В свою очередь, начальник инструментального цеха завода Алексей Швыдкий отметил, что апрельская зарплата на предприятии выплачена, со следующего вторника ожидается выплата майской зарплаты.

«Акция, которая сейчас была, она абсолютно нам чужда. В этой ситуации я считаю, что она никому не нужна. Эта акция наносит вред не только Харькову, но и всей Украине. Апрельскую зарплату получили, на будущей неделе со вторника планируем получить майскую зарплату», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 100 рабочих ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Т.Шевченко» и ГП «Завод им. Малышева» проводили пикет перед официальной фан-зоной Евро-2012 с требованием выплаты долгов по зарплате.