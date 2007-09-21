Валентина Матвиенко побывает на месте гибели россиян под Донецком
19:48, 21 сентября 2007Общество
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Свыше года назад здесь разбился Ту-154
В субботу губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВИЕНКО побывает на месте крушения самолета Ту-154 под Донецком.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, В.МАТВИЕНКО во главе делегации города посетит место гибели самолета Ту-154 "Пулковских авиалиний", который 22 августа 2006 года потерпел крушение у поселка Сухая Балка под Донецком.
Делегация возложит венки к подножию монумента погибшим в катастрофе и почтит их память.
Как известно, жертвами авиакатастрофы стали 170 пассажиров и членов экипажа самолета.
Цель поездки - посещение мемориала в память погибших в авиакатастрофе рейса № 612 «Анапа - Санкт-Петербург».
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