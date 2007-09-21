15-летнего подростка закопали в землю за долг в 3 гривны

В Донецке закопали в землю пятнадцатилетнего парня за три гривны долга, сообщает пресс-служба Донецкого ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Учащийся одной из школ Петровского района Донецка, занял три гривны у малознакомого парня, девятнадцатилетнего охранника одного из частных предприятий и длительное время не отдавал эти деньги.

«Кредитор» с товарищем встретил своего должника в лесопосадке, неподалеку от поляны, где подростки собираются поиграть в футбол.

15-летнего парня заставили выкопать яму под свой рост глубиной 30-40 сантиметров. Когда «могила» была готова, заставили его туда лечь, после чего закидали жертву землей и установили крест. Все происходящее снимали на видео мобильного телефона. Подростку не хватало кислорода, и через 20-30 секунд он начал выбираться наружу, и тут от своих мучителей узнал, что данную съемку они запустят в Интернет, после чего его долг будет считаться погашенным, сообщает Остров.

В этот же день потерпевший вместе с родителями обратился в райотдел милиции. Через несколько часов подозреваемые были задержаны. «Старший из них во время разговора с работниками милиции вел себя очень спокойно и пояснил, что он считает свой поступок правильным и ничего преступного в нем не видит, - рассказал оперуполномоченный уголовной милиции по делам несовершеннолетних Петровского РО Денис Гнатуша. - Он считает, что так и надо поступать с теми, кто не возвращает вовремя долги. Его младший приятель осознал свою вину и раскаялся в содеяном. На данный момент оба ждут приговора суда».

Они обвиняются по ст.296 ч. 2 УК Украины - хулиганство, а взрослый подельник еще и по ст. 304 УК Украины - вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.