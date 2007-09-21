У соратника Януковича похитили жену и БМВ

20 сентября на околице Львова четверо преступников похитили жену кандидата в депутаты от Партии регионов Сергея Уварова, а также его автомобиль БМВ. Похищение состоялось в ночь на 21 сентября.

Вооруженные автоматами преступники затолкали жену "регионала" (ее имя не сообщается) на заднее сидение, а спустя некоторое время выбросили ее из машины и уехали.

Женщину "вывезли на разговор" на близлежащую базу отдыха. О чем шла речь - неизвестно. Источник допустил, что "разговор" касался ее мужа, который в прошлом был мэром Винник (город неподалеку от Львова).

Жена "регионала", как сообщается, отказалась писать заявление в милицию. Местонахождение автомобиля БМВ неизвестно, сообщает Газета по-украински с ссылкой на Zahid.net.