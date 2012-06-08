Львовян призывают вывесить флаги из окон

Цель флэш-моба - призвать львовян вывешивать из окон своих домов и рабочих мест украинские флаги в поддержку сборной Украины, сообщили УНИАН в Медиа-центре „Львов 2012”.

«Сегодня 45 флагов были вывешены и этим флэш-мобом мы призываем украинцев во всех городах, не только принимающих, вывесить украинские флаги во время Евро-2012.

Большая просьба ко всем - вывесьте флаг у себя дома из окна, на работе, везде, где бы вы не находились! Все должно быть в сине-желтых флагах.

Будем солидарны с теми, кто защищает честь государства на футбольном поле!

Если каждый из нас присоединится и каждый вывесит сине-желтый флаг, каждый продемонстрирует свою позицию, тогда, поверьте, мы сделаем этот праздник приятным. Не только для нас с вами, но и для тех туристов, которые к нам приехали.

Флаг на балконе городского председателя будет висеть на протяжении всего чемпионата Евро, как и должно быть у каждого украинца дома и на работе», - рассказал УНИАН волонтер Львовского центра волонтерского Евро-2012 Михаил Галущак.

Организаторы акции призвали всех украинцев присоединиться к инициативе, и на протяжении июня разместить украинский флаг на окне или балконе, дома или в офисе.