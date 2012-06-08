Подозреваемого в избиении Саши Поповой признали вменяемым алкоголиком

Суд в Николаеве постановил принудительно доставить на следующее заседание 22 июня свидетельницу по делу о жестоком избиении в марте этого года 19-летней Александры Поповой – Марию Кристофи, виновницу конфликта, в результате которого пострадала А.Попова.

Как передает корреспондент УНИАН, М.Кристофи не явилась на вчерашнее и сегодняшнее заседания суда и не сообщила суду о причинах неявки.

Судья Ленинского районного суда Николаева Александр Беспрозваный отметил, что ее нет, и «соседи не знают, где она проживает».

На заседании зачитывались материалы дела, протоколы осмотров места происшествия, допросов, описания личных вещей участников событий, а также заключения экспертов, медицинские справки и характеристики.

На вопросы прокурора, судьи и адвоката потерпевшей обвиняемый Александр Косинов чаще всего отвечал: «Не знаю» и «Затрудняюсь ответить». Такие ответы он дал на вопросы, сдавливал ли он горло Александры (что было отмечено в заключении эксперта), где находятся личные вещи Александры, которые нигде не были найдены (трусы, носки, колготки, сапоги), может ли кровь, обнаруженная на левой руке А.Косинова, принадлежать А.Поповой, каким образом мобильный телефон девушки оказался в его сумке.

В деле есть характеристика А.Косинова, в которой сказано, что в 2008 году он был освобожден от прохождения срочной воинской службы, а также то, что он нуждается в принудительном лечении от алкогольной зависимости. Сам обвиняемый пояснил, что пить начал года два назад, но не мог назвать причину.

В заключении психиатров, в частности, указывается, что А.Косинов не страдает никакими психическими заболеваниями и отдает отчет своим действиям.

Еще в одной справке указано, что особых успехов в школе А.Косинов не проявлял, в настоящее время нигде не работает, злоупотребляет спиртным, по характеру вспыльчив, дома часто затевает ссоры и избивал свою гражданскую жену. Однако сама жена - Дарья Богушинская - категорически опровергла то, что муж ее избивал.

При решении вопроса о необходимости допроса виновницы конфликта – М.Кристофи, из-за которой и произошла ссора, а затем и избиение А.Поповой, мнения защиты и обвинения разошлись.

Адвокат А.Поповой Владимир Тимошин заявил, что не видит необходимости в допросе М.Кристофи.

В то же время адвокат А.Косинова Светлана Гудзловенко отметила, что «из-за этой женщины произошел инцидент». «Как защитник, хочу знать все о конфликте. Мой подзащитный признает свою вину не в полном объеме, поэтому необходимо восстановить полную картину событий. Я акцентирую на том, что Косинов, которого обвиняют в покушении на умышленное убийство из хулиганских побуждений, признает нанесение телесных повреждений, но отрицает умысел убийства».

Как сообщал УНИАН, 9 марта в одном из баров в Николаеве 22-летний А.Косинов жестоко избил А.Попову (8 апреля ей исполнилось 19 лет). Девушку привезли в николаевскую больницу обнаженной с тяжелыми травмами.

В начале июня А.Попова после 50 дней комы пришла в себя, сама двигается и ест, пробует вставать на ноги, откликается на просьбы врачей и мамы, понимает обращенную к ней речь, но ничего не видит.

6 июня в Ленинском районном суде Николаева начался суд над А.Косиновым.

Подсудимому А.Косинову инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и по ч.1 ст. 185 (завладение чужим имуществом) Уголовного кодекса Украины. Избив А.Попову, А.Косинов раздел ее и украл мобильный телефон стоимостью 850 грн.