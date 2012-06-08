В Хмельницкой области корова убила женщину

В Хмельницкой области 48-летнюю жительницу села Стриховцы Ярмолинецкого района убила корова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального управления МЧС в области, трагедия произошла в минувшие сутки. Потерпевшая женщина от полученных травм умерла в карете скорой помощи. Сейчас тело гражданки направлено в Ярмолинецкую судебно-медицинскую экспертизу.

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