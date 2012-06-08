Shell думает, что Юзовское месторождение Украину не разочарует

Об этом заявил глава Shell в Украине Грэхем Тайли во время встречи в пятницу с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, сообщается на правительственном сайте.

«Если подготовка и разведка Юзовского месторождения будет успешной, это позволит удвоить или утроить совокупную добычу газа в Украине», - сказал Г.Тайли.

Н. Азаров выразил надежду, что в ближайшее время будет заключено соглашение о разделе продукции (СРП) и компания Shell приступит к разведочным работам.

Глава правительства также пригласил представителей Shell рассмотреть возможность участия в конкурсе по заключению СРП на Скифской и Форосской газовых площадях шельфа Черного моря.

Г.Тайли пообещал, что компания рассмотрит такое предложение.

В сообщении указывается, что обязательным условием участия в тендере является привлечение в дальнейшем к разработке месторождения украинских специалистов и техники.

Как сообщал УНИАН, в феврале Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа.

Компания Shell , победившая в конкурсе на заключение соглашения о разделе продукции по Юзовской площади, планирует начать разведочное бурение в 2013 году, а исследовательско-промышленную разработку (ИПР) - в 2015 году.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в более чем 4 триллиона кубометров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь более 1,6 млрд грн инвестиций и 30 млрд грн - на этапе промышленной разработки.

До конца 2012 года планируется также подготовить и провести конкурсы на заключение СРП по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Форосскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам.

Справка УНИАН. В 2011 году Украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 0,3%, по сравнению с 2010 годом, до 19,2 млрд куб. м.

Добыча газового конденсата в Украине в 2011 году сократилась на 7,0%, по сравнению с 2010 годом, до 874,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 9,6% – до 0,721 млрд куб. м.