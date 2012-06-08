Несовершеннолетние проститутки обокрали итальянца во Львове

Во Львове проститутки обокрали гражданина Италии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр Рудяк.

Он отметил, что досадный случай произошел 6 июня. При этом А.Рудяк отметил, что на сегодняшний день в городе никаких других инцидентов с участием иностранных болельщиков и туристов не зафиксировано.

«Произошла проблемная ситуация с итальянцем, который общался с нашими украинскими девушками. Он пригласил девушек к себе в гостиницу, и пока в номере он разбирался – девушки забрали у него деньги. Иностранец обратился с заявлением в милицию. В настоящее время проводим расследование и выясняем все обстоятельства инцидента”, - сказал А.Рудяк.

Он не уточнил, какую сумму украли у иностранца.

Как стало известно УНИАН из проинформированных источников в правоохранительных органах, девушки, с которыми общался гражданин Италии, были проститутками и пошли к нему в номер для предоставления сексуальных услуг. К тому же проститутки оказались несовершеннолетними, поэтому можно допустить, что иностранцу придется отвечать за развращение несовершеннолетних.