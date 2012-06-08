Сильный ветер сорвал крышу с райбольницы

14:03, 08 июня 2012
Общество
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В результате порыва сильного ветра с кровли основного корпуса Бобровицкой центральной районной больницы был сорван шифер.

В Черниговской области сильный ветер сорвал крышу с райбольницы. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В г. Бобровица вчера в результате порыва сильного ветра с кровли основного корпуса Бобровицкой центральной районной больницы был сорван шифер и повреждено около 300 кв. м кровли.

Причиненный ущерб устанавливается. Электро-, газо- и водоснабжение не нарушено, погибших и травмированных нет. На объекте начались аварийно-восстановительные работы.

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