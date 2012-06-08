Завтра в Киеве - до +28°
13:29, 08 июня 2012Общество
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Завтра в Украине будет тепло, в некоторых областях пройдут дожди.
|В Украине лето в разгаре
В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью и в первой половине дня - без существенных осадков, во второй половине дня - кратковременные дожди, грозы, во время гроз порывы ветра 15-20 м/с, вечером местами сильные дожди. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.
В Киеве переменная облачность. Ночью и в первой половине дня - без существенных осадков, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.
8 июня температура воды составляла в Черном море 19-20°, вблизи Алушты - 13°, Ялты - 15°, в Азовском море - 22-23°; в Днепре возле Киева - 19°.
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