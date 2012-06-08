В Днепропетровске уже не знают, кому отдать 2 миллиона за террористов

Об этом прокурор заявила журналистам в Днепропетровске.

По словам Н.Марчук, население активно звонило на горячую телефонную линию, объявленную после терактов.

«Есть люди, звонки которых нам очень помогли. Сейчас эти люди опрашиваются в качестве свидетелей. Мое мнение как прокурора области – в данном призовом фонде правоохранители принимать участие не должны. Это вопрос информации, которая поступила от населения. Здесь интересен другой факт. Есть несколько свидетелей, которые нам помогли раскрыть другие, реально серьезные преступления. Что с ними делать? Наверное, у них тоже морально может быть надежда на вознаграждение», - отметила прокурор области.

Н.Марчук подчеркнула, что прокуратура не распределяет вознаграждение. Однако, в любом случае, если решение будет принято, об этом обязательно сообщат широкой общественности.

По ее словам, также жители Днепропетровска предоставили правоохранителям 1,5 тысяч частных камер видеонаблюдения с записями, что помогло установить преступников и проследить их маршруты в день теракта. Н.Марчук отметила профессионализм и круглосуточную напряженную работу на протяжении месяца после взрывов 2 тысяч рядовых работников милиции, для которых «было делом чести раскрыть это преступление».

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Президент Украины Виктор Янукович заявил о вознаграждении в 2 млн грн за информацию, которая поможет раскрыть теракт.