В Киеве - небывалый спрос на аренду вертолетов

До недавних пор в столице было всего 3 вертодрома — на территории Центра сердца (Братиславская), в Гидропарке и Жулянах, пишет Сегодня.

С появлением площадки в центре — возле Мариинского парка — многие украинские ВИПы подумывают о том, что летать-то гораздо удобнее.

«Я теперь на работу буду летать на вертолете. А что? Лучше, чем стоять в пробках, особенно сейчас, когда весь центр перекрыт», — рассказал на условиях анонимности один из нардепов.

Откуда стартовать — тоже не проблема. Например, в той же Конча-Заспе, по словам политика и известного гонщика Евгения Червоненко, есть вертолетная площадка. Приземляются машины с пропеллером на открытое поле недалеко от дома мэра Киева Леонида Черновецкого. По словам местных жителей, в хорошую погоду тут садится по два-три вертолета в день. И подобные вертодромы есть практически во всех элитных поселках под столицей.

Фирмы, сдающие вертолеты в аренду, говорят об оживлении интереса к их услугам.

«В Киеве летать на вертолетах стали в три раза больше», — говорит экс-гендиректор «Жулян» Сергей Никифоров. Летают в основном бизнесмены и депутаты. А вот на еврочемпионат уже даже заангажированы практически все вертолеты — ВИПы будут передвигаться по небу, чтобы успеть попасть на матчи в разных городах.

Арендовать воздушное такси можно в среднем за $1000—2000 в час. Все зависит от марки вертолета и расстояния. Но на время матчей Евро уже забронированы все летающие машины.