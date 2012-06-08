В летнем лагере утонул второклассник: учительница не умела плавать

В Кривом Роге 8-летний ученик СШ №10 Даниил утонул в реке Ингулец. Одноклассница мальчика рассказала "Сегодня", что воспитательница, которая привела второклашек на стихийный пляж, не умела плавать.

«Я была на берегу, а ребята плескались в воде, — говорит Аня. — Потом Даня, который не умел плавать, пропал. Мы начали кричать и звать на помощь учительницу! Она стала звонить по телефону и вызывать спасателей».

Родители не давали разрешение преподавателю пускать детей в воду, но подписали документ, что детям можно «помочить ноги в реке». В пресс-службе МЧС Кривого Рога пояснили, что водолазы нашли тело ребенка на 3-метровой глубине, в 4 метрах от берега: «В реке — обрыв. Вначале — воды по щиколотку, а через шаг уже по горло. Купаться в этом месте запрещено». А в местном УВД сообщили, что идет следствие.