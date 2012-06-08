Крупная закупка для НСК "Олимпийский" вызвала подозрения

Запрос касается увеличения стоимости закупки для НСК «Олимпийский» электронной системы информирования гостей Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, в своем запросе он обратил внимание на то, что, по информации СМИ, за две последние недели стоимость электронной системы информирования гостей Евро-2012 для НСК «Олимпийский» выросла почти на 2,5 миллиона гривен.

По сообщению издания «Вісник державних закупівель», НСК «Олимпийский» решил заплатить за создание электронной системы информирования гостей Евро-2012 более 4,5 миллиона гривен. А две недели назад в объявлениях о закупках было другое сообщение, где цена системы составляла лишь 1 миллион 947 тысяч гривен. При этом участие в закупке у одного участника принимала та же компания - ООО «Центр глобальных сообщений Украина».

Вице-спикер попросил генерального прокурора рассмотреть приведенные факты и провести проверку законности процедур закупки электронной системы информирования для НСК «Олимпийский» и обоснованности увеличение стоимости соответствующих работ и принять надлежащие меры прокурорского реагирования.