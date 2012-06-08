Крупная закупка для НСК "Олимпийский" вызвала подозрения
Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко направил депутатский запрос генеральному прокурору.
Запрос касается увеличения стоимости закупки для НСК «Олимпийский» электронной системы информирования гостей Евро-2012.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, в своем запросе он обратил внимание на то, что, по информации СМИ, за две последние недели стоимость электронной системы информирования гостей Евро-2012 для НСК «Олимпийский» выросла почти на 2,5 миллиона гривен.
По сообщению издания «Вісник державних закупівель», НСК «Олимпийский» решил заплатить за создание электронной системы информирования гостей Евро-2012 более 4,5 миллиона гривен. А две недели назад в объявлениях о закупках было другое сообщение, где цена системы составляла лишь 1 миллион 947 тысяч гривен. При этом участие в закупке у одного участника принимала та же компания - ООО «Центр глобальных сообщений Украина».
Вице-спикер попросил генерального прокурора рассмотреть приведенные факты и провести проверку законности процедур закупки электронной системы информирования для НСК «Олимпийский» и обоснованности увеличение стоимости соответствующих работ и принять надлежащие меры прокурорского реагирования.