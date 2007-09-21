Россия сделала ещё один шаг к ВТО

15:57, 21 сентября 2007
Общество
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Осталось еще два

Россия и Камбоджа подписали сегодня двустороннее соглашение о присоединении РФ ко Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли РФ.

Подписи под соглашением в Пномпене поставили министр торговли Камбоджи Чам ПРАСИТ и директор департамента торговых переговоров МЭРТ РФ Максим МЕДВЕДКОВ.

Как известно, России осталось договориться о присоединении к ВТО на двусторонней основе с Грузией и Саудовской Аравией.

 

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