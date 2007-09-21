Россия сделала ещё один шаг к ВТО

Россия и Камбоджа подписали сегодня двустороннее соглашение о присоединении РФ ко Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли РФ.

Подписи под соглашением в Пномпене поставили министр торговли Камбоджи Чам ПРАСИТ и директор департамента торговых переговоров МЭРТ РФ Максим МЕДВЕДКОВ.

Как известно, России осталось договориться о присоединении к ВТО на двусторонней основе с Грузией и Саудовской Аравией.