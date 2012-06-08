Арбузов: в кредитах ВТБ нет необходимости

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Нет необходимости. Я думаю, что проведены были переговоры по взаимоотношениям по старым обязательствам. И этого достаточно», - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли правительство брать новые кредиты у ВТБ.

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Как сообщал УНИАН, согласно договору, подписанному 31 мая Украина погасит половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

Напомним, 23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сказал, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» кредит на 6 месяцев в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит продлевался трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.