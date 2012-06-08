Строители киевского стадиона намерены блокировать финал Евро-2012

Они протесовали против нарушения трудовых прав рабочих, которые работали на объектах строительства в рамках подготовки Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 20 человек с плакатами с лозунгами: «Хлеба, а не зрелищ!», «Нет - рабскому труду за фасадом Евро!».

Участники акции сообщили, что строители, которые принимали участие в реконструкции НСК «Олимпийский», жили в железных вагончиках на стройплощадке, а также в нелегальном общежитии возле станции метро «Лыбидская», в бараках с антисанитарными условиями, в отсутствии отопления и канализации. Кроме того, за проживание в неподобающих условиях из зарплаты рабочих ежедневно высчитывали определенные суммы.

Также участники акции сообщили, что рабочие страдали от произвола частной охраны НСК.

«Объединение «Борьба» поддерживает совместную акцию, которая объединяет ряд профессиональных и общественных организаций. Мы требуем немедленно прекратить системные нарушения трудовых прав строителей на объектах Евро-2012, в полном объеме выплатить рабочим задолженность по заработной плате и возместить им средства за полученные на производстве травмы, обеспечить их достойными жилищными условиями, обеспечить строгое соблюдение норм охраны труда», - сказал журналистам координатор объединения «Борьба» Сергей Киричук.

Участники акции протеста заявляют о солидарности с польскими строителями, которые заявили о намерении блокировать церемонию открытия Евро-2012 на Национальном стадионе Варшавы.

В случае отказа властей выполнить требования украинских строителей, они намерены блокировать финал чемпионата в Киеве 1 июля на НСК «Олимпийский».

Также участники акции требуют расследовать факты запугивания строителей в аэропорту «Борисполь» работниками киевского УБОП.