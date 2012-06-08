Правозащитница в обращении к Януковичу и Пшонке называет сфабриковавших ее дело

В переданном агентству УНИАН открытом обращении Р.Белоцерковская детально описывает суть уголовного дела, возбужденного в отношении нее за ее правозащитные действия во время проведения митинга 18 сентября 2007 года против незаконной застройки придомовой территории в Северодонецке Луганской области.

Согласно изложенному, когда Р.Белоцерковская препятствовала незаконной застройке, на нее напал человек с газовым баллончиком, в результате чего правозащитницу забрала бригада скорой медицинской помощи. Через шесть месяцев, 27 февраля 2008 года, было возбуждено уголовное дело в отношении Р.Белоцерковской по статье «хулиганство» из-за якобы полученных нападавшим «царапин» на руках во время нападения на нее.

«За пять лет меня вызывали 16 раз в следственный отдел, 50 заседаний провел Северодонецкий городской суд, его 9 судей рассматривали это дело и 7 из них заявили самоотвод, 5 заседаний провел Рубежанский городской суд. Во время судебных заседаний в Рубежанском городском суде я каждый раз обращала внимание судьи на то, что он не имеет права рассматривать это дело, не подсудное суду в Рубежном, и что любое решение, принятое им, будет отменено», - говорится в обращении.

Р.Белоцерковская заявляет, что к фальсификации дела против нее причастны «35 человек от органов государственной власти». Среди них в то время и.о. заместителя прокурора Северодонецка, который вынес постановление о возбуждении уголовного дела, следователь Северодонецкого горотдела УМВД Украины в Луганской области, начальник Северодонецкого горотдела УМВД, судьи Северодонецкого городского суда и Апелляционного суда Луганской области и другие.

«Все дальнейшие противоправные действия любого из вышеупомянутой хорошо организованной группировки или других лиц органов государственной власти буду считать преступлением, которое совершается против меня лично генпрокурором Пшонкой А.В. и Президентом Украины Януковичем В.Ф.», - заявляет Р.Белоцерковская.

Правозащитница заявляет, что о ее невиновности свидетельствуют «фото, восемь свидетелей, шесть томов “уголовного” дела, где каждый листок в законном порядке доказывает исключительно виновность 35 должностных и служебных лиц, которые фальсифицировали уголовное дело против меня пять последних лет».

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Как сообщал УНИАН, Р.Белоцерковская является лидером северодонецкой правозащитной организации «Правовое пространство». Уголовное дело в отношении нее было возбуждено пять лет назад по ст. 296, ч 1 УК (хулиганство) за то, что она в Северодонецке помогала жильцам дома № 51 на Гвардейском проспекте в борьбе против строительства торгового центра в непосредственной близости от жилого здания. Р.Белоцерковская попыталась заблокировать работу строительного крана, поднявшись на него, но в результате получила химические ожоги лица от применения застройщиком газового баллончика и оказалась на скамье подсудимых.

В Северодонецком суде 7 судей отказались от рассмотрения дела Р.Белоцерковской. Дело забрали в Рубежное. В то же время правозащитница отмечает, что отсутствует постановление апелляционного суда об изменении подсудности и передаче дела в городской суд Рубежного, а без этого постановления Рубежанский суд не правомочен рассматривать это дело. Поэтому Р.Белоцерковская не считает нужным присутствовать на его заседаниях.

22 мая Рубежанский городской суд изменил меру пресечения правозащитницы с подписки о невыезде на взятие под стражу. Суд также объявил Р.Белоцерковскую в розыск.

28 мая и 5 июня заседания Рубежанского городского суда по ходатайству прокуратуры Луганской области относительно изменения меры пресечения в отношении Р.Белоцерковской не состоялись.

По информации председателя Всеукраинского трудового движения «Солидарность» Константина Ильченко, Р.Белоцерковская не взята под арест, она находится в Северодонецке под охраной общественных организаций.