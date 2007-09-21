Евреи выбрали Червоненко вице-президентом

Председатель Запорожской облгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО избран вице-президентом Еврейской общины Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, соответствующее решение было принято на днях на съезде евреев Украины.

Съезда на 5 лет продлил полномочия председателя Еврейской общины Украины Вадима РАБИНОВИЧА. Вице-президентом общины так же был избран народный депутат Украины V созыва Ян ТАБАЧНИК. Главой опекунского совета еврейской общины Украины съезд избрал президента банка "Синтез" Александра ЛОЙФЕНФЕЛЬДА, а главой Совета регионов - харьковского бизнесмена Вадима ВИШНЕВСКОГО.