Любовница обвиняемого в зверском избиении Саши Поповой не явилась в суд

Жестоко избитой в Николаеве в марте этого года 19-летней Александре Поповой необходимо дальнейшее лечение с оперативным вмешательством в отделении челюстно-лицевой хирургии, а также лечение в реабилитационном центре не меньше года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говориться в официальном заключении медиков, которое в качестве ходатайства подал сегодня на судебном заседании адвокат А.Поповой Владимир Тимошин, чтобы зафиксировать ее состояние на сегодняшний день.

Согласно справке, выданной по адвокатскому запросу в Николаевской больнице скорой медицинской помощи, у А.Поповой зафиксированы «тяжелая политравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, нарушены функции таза, травма скелета, закрытый перелом костей носа, перелом верхней и нижней челюсти слева. По состоянию здоровья больной показано продолжить курс лечения, в том числе лечение хирургическим вмешательством в отделении челюстно-лицевой хирургии. Попова самостоятельно не передвигается, нуждается в постоянном уходе. Показан курс лечения в реабилитационном центре от 1 года и дольше».

Ходатайство адвоката принято и приложено к делу.

На сегодняшнее заседание не явилась свидетельница Мария К. - любовница обвиняемого в избиении А.Поповой Александра Косинова.

Судья Александр Беспрозванный объявил, что она будет приглашена на следующее заседание на завтра, 8 июня, на 14.00.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в одном из баров в Николаеве 22-летний А.Косинов жестоко избил А.Попову (8 апреля ей исполнилось 19 лет). Девушку привезли в николаевскую больницу обнаженной с тяжелыми травмами.

В начале июня А.Попова после 50 дней комы пришла в себя, сама двигается и ест, пробует вставать на ноги, откликается на просьбы врачей и мамы, понимает обращенную к ней речь, но ничего не видит.

6 июня в Ленинском районном суде Николаева начался суд над А.Косиновым.

На первом заседании А.Косинов признал, что наносил телесные повреждения девушке, но отрицал тот факт, что хотел ее убить и оставил на произвол судьбы.

Адвокат подозреваемого представил суду справку о том, что у его подзащитного бывают временные провалы в памяти.