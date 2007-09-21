Погода на выходные

22 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В восточной половине местами пройдут небольшие кратковременные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура в восточных, южных областях и в Крыму ночью 9-14°, днем 21-25°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, в западных, местами в северных и центральных областях на почве и местами в воздухе (кроме центральных областей) заморозки 0-4°, температура днем 15-20° тепла; в Карпатах ночью заморозки 0-4°, днем 5-10° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 23-24 сентября будет облачная погода с прояснениями. В западных, Житомирской, а 23 сентября и в Винницкой, Киевской и Черниговской областях без существенных осадков; на остальной территории местами дождь (в восточной части повсюду). Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, в южной части до 15° (23 сентября в западных и Житомирской областях 2-7° тепла, местами на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°); температура днем 14-19° тепла, в южной части и в Приазовье 18-22°.

В западных областях 25 сентября преимущественно без осадков, 26 сентября местами кратковременный дождь; на остальной территории дожди (26 сентября в восточной части небольшие). Температура ночью 7-13°, на побережье Крыма до 15°, в западных областях 4-10° тепла; днем 13-19°, на крайнем западе, в Крыму и Приазовье местами 20-22°.

В г. Киеве и области 22 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7°, днем 16-18°; по области ночью 2-7° тепла, на почве местами заморозки 0-3°, днем 15-20° тепла.

23-24 сентября сохранится облачная погода с прояснениями. 23 сентября без существенных осадков, 24 сентября местами дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 14-19°.

25-26 сентября временами ожидается дождь, температура ночью 7-12°, днем 13-18°.