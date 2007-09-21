Более 40% жителей Украины вообще не покупает книг (соцопрос)

Таковы результаты социологического опроса, проведенного журналом «Профиль». Согласно опросу, немногим больше трети наших сограждан (33,9%) тратят на приобретение «чтива» не более 50 грн. в месяц. Около 15,8% респондентов покупает книги на сумму от 50 до 100 грн. в месяц, а 7,5% для приобретения книг ежемесячно расстаются с суммой более 100 грн. Лидерами среди тех, что готов потратить на книги от 50 до 100 грн. в месяц, оказались жители Харькова ( 20,1%), львовяне и киевляне ( 15,4% и 15,3% соответственно). Тенденцией стала постепенная замена книги Интернетом, а также смещение интересов читателей – в последнее время все более востребованными становятся газеты и журналы.

Изучение пристрастий украинских читателей показало, что во всех регионах отдают предпочтение художественной литературе (53,1%), на втором месте – научная и научно-популярная (31,1%), далее следуют учебники (26,3%) и справочники (24%). При этом научная и научно-популярная литература наиболее востребована в Симферополе (39,3%), справочную литературу больше покупают в Донецке (52,7%), а техническую – в Днепропетровске (12,3%).

Самыми не читающими оказались жители Днепропетровска – 57,2% из них признались, что вообще не покупают книг. Второе место делят харьковчане (42,2%) и львовяне (41,3%). Одинаковые результаты у киевлян ( 40,5%), одесситов (40,3%) и жителей Симферополя (40,4%). Меньше всего не читающего населения оказалось среди жителей Донецка ( 39,3%).

Опрос был проведен консорциумом «Менеджмент Консалтинг Груп» по заказу журнала «Профиль» путем опроса 1200 респондентов старше 18 лет в городах Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса, Львов, Симферополь по квотам соответственно численности взрослого населения в каждом городе.