Силовое столкновение в Одессе: казаки побились с милицией

Сегодня в 11.30 в центре Одессы произошло силовое столкновение около 300 представителей украинского казачества во главе с верховным атаманом Игорем ВАРДИНЦОМ с усиленными нарядами одесской милиции, которые действовали совместно с активистами пророссийской организации “Единая отчизна”.

По словам И.ВАРДИНЦА, который выступил на казацком круге на Приморском бульваре, “казаки из Харьковской, Полтавской, Тернопольской и других областей собрались в Одессе, чтобы в который раз заявить протест против открытия в Одессе монумента российской царице Екатерине ІІ, уничтожившей Гетманское государство и запорожское казачество.

Однако представитель Государственной исполнительной службы Приморского района Одессы объявил представителям казачества, что судом запрещены какие-либо акции на Приморском бульваре и Екатерининской площади.

При подходе к пока еще не открытому памятнику Екатерине ІІ колонну казаков ждали усиленные наряды милиции, которые заранее отгородились от Приморского бульвара металлическими парапетами. За следующим кольцом парапетов, возле самого монумента, стояли активисты “Единой отчизны”, которые пришли на помощь милиции, когда казацкая колонна снесла первый ряд парапетов.

В одном из ближайших переулков возле Приморского бульвара журналисты также заметили около 200 молодчиков под флагами Партии регионов, готовых принять участие в столкновении.

Совместными усилиями милиции и активистов “Единой отчизны” продвижение казаков к монументу Екатерине ІІ было остановлено. Во время силового столкновения милиция задержала и доставила в Приморское РОВД Одессы казацкого духовника отца АНАТОЛИЯ.

Сейчас казацкая колонна остановилась перед кольцом парапетов, которыми милиция обнесла здание Одесского горсовета.

Как заявил И.ВАРДИНЕЦ, “мы хотим встретиться с мэром Одессы Эдуардом ГУРВИЦЕМ, чтобы заявить позицию украинского казачества по поводу установления в украинском городе памятника российской царице – палачу украинского народа Екатерине ІІ».