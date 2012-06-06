В Одессе рухнула стена завода «Орион»

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Управлении МЧС в Одесской области.

Железобетонные контракции упали на трамвайные пути, проходящие вдоль здания машиностроительного предприятия, еще в 2004 году прекратившем выпуск продукции вследствие силового захвата группой рейдеров.

Напомним, в конце мая на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации рассматривался вопрос о подготовке к приватизации пакета акций одесского машиностроительного производственного объединения «Орион».

Согласно отчету рабочей группы, в состав которой вошли народные депутаты, посетившие в апреле это предприятие, завод при попустительстве правоохранительных органов практически полностью уничтожен: «остались пустые, заброшенные помещения без технологического оборудования и инженерно-технических коммуникаций».

Члены рабочей группы утверждают, что в 2004 году «начался силовой рейдерский захват предприятия. По предварительной оценке, государству нанесен ущерб в размере свыше 50 млн грн».

Депутаты утверждают, что «подставные фирмы рейдеров ведут 129 судебных дел», связанных с МПО «Орион». Это один из факторов, делающих нереальной «открытую и конкурентную приватизацию» завода. Среди других причин названы арест его имущества Государственной исполнительной службой и промедление со стороны этого ведомства в исполнении судебного решения о возвращении в госсобственность здания лечебно-оздоровительного комплекса «Орион».

Члены рабочей группы сочли целесообразным, в частности, поручить председателю парламентской комиссии Евгению Мармазову обратиться к Президенту Виктору Януковичу с тем, чтобы он инициировал расследование «обстоятельств преступного уничтожения МПО «Орион» и привлечение к ответственности виновных».

В 2009 году в Фонде госимущества заявляли, что вся хозяйственная деятельность предприятия заключается в сдаче в аренду помещений. Было возбуждено очередное дело о банкротстве объединения. В апреле 2010 года ФГИУ объявил, что приостановил конкурс по приватизации госдоли (50% + 1 акция). Продажа контрольного пакета МПО «Орион» была отложена до завершения рассмотрения судебных дел, связанных с отчуждением активов акционерного общества.