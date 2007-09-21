Гриценко успокоил: призыв будет

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заверяет, что призыв на срочную службу и увольнение тех, кто уже отслужил, пройдут этой осенью в соответствии с планом.

Об этом он сказал в интервью газете “Україна молода” от 21 сентября 2007 года.

"Хочу успокоить людей: все будет в порядке, будет плановый новый призыв, так же, как не будет задержек с увольнением этой осенью - все ребята до конца ноября будут дома, а значительная часть - еще раньше”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он сообщил, что осенний призыв–2007 в целом проходит нормально, но возникли дополнительные политические факторы, которых раньше не было. В частности, в отдельных областях, ожидая обещанной отмены призыва, ребята уже прячутся от военкоматов.

Министр привел пример: в Шостке Сумской области было направлено призывникам 300 повесток, а в военкомат явилось только 10 человек - это 3%.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что пока только идет дискуссия о сроках отмены призыва, но действует нынешний закон о воинской службе, и его нужно выполнять.

“С другой стороны, начинают волноваться солдаты, которые сегодня служат в армии и должны увольняться в октябре–ноябре. Ко мне обращаются обеспокоенные родители, спрашивают: не продлят ли срочную службу для их детей, когда некем будет комплектовать армию? Потому что они знают, что Президент имеет право на полгода продлить срок срочной службы при исключительных обстоятельствах”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр также сообщил, что общее количество юношей, которые призываются на срочную службу, будет сокращаться в соответствии с увеличением числа контрактников.

“Нам не удалось в этом году увеличить их число – из-за крайне ограниченного финансирования, низкого уровня денежного обеспечения. Смотрите, до апреля месяца начинающий контрактник получал 450 грн., разве много будет желающих? Нам удалось вдвое повысить зарплату контрактнику, но в большинстве областей она еще не является конкурентной на рынке труда. Вот почему я настаиваю, чтобы проект бюджета–2008 формировало новое правительство и увеличило расходы на армию”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.