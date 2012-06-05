В Черновцах провели флеш-моб против языкового законопроекта

Как передает корреспондент УНИАН, во флеш-мобе приняли участие студенты местных буковинских вузов и представители объединенной оппозиции, в частности, главы областных организаций ВО «Батькивщина» Иван Мунтян и «Фронта змін» Максим Бурбаки.

Участники акции держали плакаты с лозунгами "Займитесь делом. А не языком" и "Каждому депутату - по кроссовке".

Студенты-активисты символически пытались добросить кедами до Верховной Рады. По их словам, в этих кедах они прошли через Карпаты, Крым, Полтавщину и другие украинские места.

По словам студента Игоря Стояновского, молодежь пришла выразить протест против голосования по языковому законопроекту. «В дальнейшем мы будем проводить подобные мероприятия по всей Украине. Языки меньшинств в Украине никто не притесняет, наоборот - им предоставляются привилегии. А мы боремся за то, чтобы не угнетали наш язык», - добавил он.

После флеш-моба обувь упаковали в коробку и отнесли на почту, чтобы отправить в Верховную Раду.