Девушка, избитая в Николаеве, пришла в сознание

Более того, как сообщает ТСН, девушка уже даже сама ест, сидит, пытается стоять с поддержкой, и самое главное - реагирует на слова.

Врачи говорят, что после трех месяцев без сознания А.Попова уверенно шагает к выздоровлению.

Нейрохирурги, кардиологи и реабилитологи разработали для Александры специальный курс реабилитации. После него, уверены медики, девушке действительно стало лучше.

"Сейчас ее состояние можно охарактеризовать как восстановление нейросенсорных возможностей, период понимания обращенной речи", - отметил главный врач Больницы скорой помощи Николаева Александр Демьянов.

А.Попову перевели в специализированную палату. Ей регулярно делают процедуры - очищают кровь, насыщают кислородом мозг и делают массаж.

Однако до полного выздоровления еще далеко, говорят медики. Скорее всего, девушке заново придется учиться ходить и говорить. Впереди у нее длительный курс реабилитации.

Как сообщалось, в ночь на 10 марта А.Попову в одном из баров Николаева зверски избил 22-летний местный житель. Девушка находилась в состоянии комы.