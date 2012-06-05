МИД готовит апелляцию на судебный приговор 19 украинцам в Ливии

МИД надеется на справедливое рассмотрение ливийским апелляционным судом дела украинских граждан, осужденных за сотрудничество с режимом Муаммара Каддафи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

По его словам, адвокаты при поддержке украинских дипломатов готовят апелляцию на приговор суда Триполи.

По словам О.Волошина, по ливийскому законодательству, есть 30 дней на подачу апелляционной жалобы, однако это будет сделано быстрее и жалоба поступит в Высший военный суд Ливии.

«Надеемся, что в результате рассмотрения апелляции уже будет действовать не так называемая революционная целесообразность, а взвешенный подход и анализ того, что эти люди делали или не делали», - сказал О.Волошин.

Как сообщал УНИАН, 4 июня состоялось заседание военного суда Триполи по делу 19 граждан Украины, двух граждан России и трех граждан Беларуси, которые с августа 2011 года удерживаются революционной бригадой „Аль-Каакаа”.

По результатам заседания суд подтвердил обвинения, выдвинутые ливийской прокуратурой, и признал их «виновными в участии в ремонте военной техники для режима Каддафи, которая использовалась против ливийского народа».

В соответствии с судебным вердиктом, один гражданин РФ осужден к пожизненному заключению, остальные задержанные, в частности, 19 украинских граждан, один россиянин и трое граждан Республики Беларусь осуждены к лишению свободы сроком на 10 лет.