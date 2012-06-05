В Кировограде ввели комендантский час для подростков

Кировоградский городской совет решил ввести в областном центре комендантский час для несовершеннолетних.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение горсовет принял сегодня на заседании сессии.

Решение предусматривает, что для детей до 14 лет ограничено пребывание на улицах, в заведениях досуга, общественного питания, компьютерных залах без сопровождения родителей или лиц, которые их заменяют, в ночное время с 22.00 до 06.00, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет - с 23.00 до 05.00.

Депутаты аргументировали введение комендантского часа криминогенной ситуацией в подростковой среде и необходимостью профилактики правонарушений среди молодежи.

В марте этого года Кировоградский городской совет уже пытался принять данное решение, однако тогда не хватило голосов.