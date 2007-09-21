Ночью в Донецке сожгли машину редактора Интернет-издания ”Остров”
09:23, 21 сентября 2007Общество
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Милиция подтвердила факт умышленного поджога
Сегодня ночью в Донецке неизвестные сожгли 5 автомобилей, в числе которых машина редактора Интернет-издания "Остров".
Как сообщил главный редактор "Острова" Сергей ГАРМАШ, его автомобиль "Ланос", как и еще 4 автомашины, были подожжены около 3 часов ночи в Кировском районе города во дворах сразу нескольких домов. С.ГАРМАШ также сообщил, что в милиции уже подтвердили факт умышленных поджогов и приступили к расследованию.
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