В милиции говорят, что это их газом травили

Министерство внутренних дел рекомендует организаторам и участникам массовых мероприятий воздержаться от совершения правонарушений, ведь такие действия граничат с совершением как административных правонарушений, так и уголовно наказуемых деяний.

Об этом УНИАН сообщили в Управление связей с общественностью МВД.

Как отметили в министерстве, сегодня у стен Верховной Рады Украины состоялся митинг в поддержку законопроекта о языковой политике

Одновременно с этим недалеко проходил митинг противников принятия этого законопроекта.

К охране общественного порядка во время обоих этих мероприятий было привлечено около 2,8 тыс. работников органов внутренних дел. Правоохранители провели разграничение мест пребывания участников обоих митингов, чтобы таким образом не допустить возможных столкновений между сторонниками полярных политических сил.

Вместе с тем в МВД заявляют, что представители отдельных политических сил прибегли к совершению действий, за которые законодательством предусмотрена ответственность: перекрытие движения транспорта, повреждение имущества, срывание элементов форменной одежды с работников милиции.

Некоторые участники массовых мероприятий действовали откровенно провокационно, подчеркивается в сообщении. В частности, на видео, снятом во время митингов, видно, как один из участников распыляет неизвестное вещество в сторону работников милиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка.

Позже представители отдельных политических сил решили переместиться к официальной фан-зоне Евро-2012, расположенной на Майдане Незалежности. При этом вышеуказанное место не было указано в ни одной заявке на проведение массового мероприятия, которые были поданы в КГГА. Таким образом, подобные действия со стороны организаторов митингов можно расценивать как нарушения, а также как сознательные действия, направленные на нарушение общественного порядка, которые причиняют вред имиджу государства, заявили в МВД.

В то же время, как говорится в сообщении, благодаря профессиональным действиям правоохранителей грубых нарушений общественного порядка удалось избежать. Работники милиции не применяли силу, не допустили сближения полярно настроенных сторонников разных политических лагерей.

Как отметили в МВД, «правоохранители настроены на толерантное отношение к участникам массовых мероприятий, а также на непредвзятую работу по обеспечению правопорядка, вне зависимости от каких-либо политических вкусов сторонников разных политических лагерей». В то же время, добавили в министерстве, правоохранители будут использовать все предусмотренные законодательством средства (в том числе – специальные) для пресечения нарушений общественного порядка.