В Киеве перекрыли движение в районе улиц Барбюса и Федорова

В Киеве в связи с повреждением теплосети на улице Анри Барбюса на участке от улицы Димитрова до улицы Лабораторной и по улицы Ивана Федорова от улицы Предславинской до улицы Анри Барбюса полностью перекрыто движение автотранспорта.

Начаты ремонтные работы, которые будут продолжаться по 7 июня включительно, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.