В Киеве перекрыли движение в районе улиц Барбюса и Федорова

19:23, 05 июня 2012
Общество
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Из-за повреждения теплосети по 7 июня перекрыто движение в районе улиц Барбюса и Федорова.

фото Тимофея Ефимова из Facebook

В Киеве в связи с повреждением теплосети на улице Анри Барбюса на участке от улицы Димитрова до улицы Лабораторной и по улицы Ивана Федорова от улицы Предславинской до улицы Анри Барбюса полностью перекрыто движение автотранспорта.

Начаты ремонтные работы, которые будут продолжаться по 7 июня включительно, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.

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