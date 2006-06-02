Черновецкий каждое воскресенье посещает Ионинский монастырь

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ практически каждое воскресенье посещает Ионинский православный монастырь, который находится в Ботаническом саду столицы.

Об этом он рассказал в интервью, размещенном сегодня на официальном сайте Киевской горгосадминистрации, комментируя многочисленные сообщения в прессе по поводу его вероисповедания.

«Да, я действительно принял крещение в православном храме, и было это 54 года назад. Этот храм находился в районе улицы Лермонтовской в Харькове, где я родился. К сожалению, я не знаю этого места точно», - сообщил мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ опроверг слухи о том, что является пастырем церкви «Посольство Божье», о чем писали некоторые СМИ.

«Я не являюсь пастырем церкви. Это слишком для меня большая честь. Ни православной, ни протестантской, ни католической. Я скромный прихожанин сегодня в основном Ионинского православного монастыря, который находится в Ботаническом саду. И всегда в нем по воскресеньям, как бы себя не чувствовал», - подчеркнул он.

«Ионинский монастырь какой-то особый. Я как только попал в него, хожу уже много месяцев каждое воскресенье. Я почувствовал какую-то чистоту. Я не жду там встречи с руководством монастыря, я не хочу там никакого светского общения. Я просто ставлю свечки так, как это делали и мои предки, и молюсь за каждого члена моей семьи, за мою правозащитническую и политическую деятельность, чтобы она была на благо народа», - рассказала Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он отметил также, что ему очень нравится настоятель этого монастыря: «Молодой, но очень чистый человек».

По словам мэра, будучи крещенным в православной церкви, из-за «должностей и философии коммунизма», которые не приветствовали это, на сорок с лишним лет он «ушел» из веры. И именно в протестантской церкви - «Посольстве Божьем» - лет 10 назад произошло возвращение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО к вере.

«Мне очень нравились проповеди, которые читал пастырь этой церкви, хороший парень, хотя у него другой цвет кожи, - Сандей АДЕЛАДЖА», - поделился Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Но при этом он сказал: «Сегодня я понимаю, что есть традиции украинского народа, и моя позиция теперь обязательно должна соответствовать настроению общества. Я не могу бросать ему вызов. Я скучаю по церкви, по проповедям, но счастлив тем, что в православных церквях тоже начали звучать проповеди».

В интервью он также сообщил, что считает главу УПЦ Московского патриархата Владимира «очень близким к Богу». В тоже время, ему «нравится позиция и Украинской православной церкви, которую представляет патриарх Филарет». «Эта позиция очень похожа на мою в политике. Она очень патриотическая и она очень способствует сегодня построению в Украине независимого государства, о котором мечтали сотни и сотни лет назад. Многие из тех, кто были нашими выдающимися предками и остались строить независимое государство, сегодня могут гордиться не только политиками, но и такими выдающимися церковными деятелями, как патриарх Филар»ет», - сказал в интервью Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.