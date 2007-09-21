Что подарит Янукович Ахметову на день рождения

Сегодня свой 41-й день рождения отметит богатейший человек Украины, президент футбольного клуба "Шахтер" и депутат от Партии регионов Ринат Ахметов.

Как выяснила газета "Сегодня", Ахметов встретит день рождения как обычно — в кругу своей семьи в Донецке.

В этом году в свой день рождения Ринат Ахметов обязательно встретится с тренером ФК "Шахтер" Мирчей Луческу и всей командой, поскольку 23 сентября предстоит ответственный матч с "Днепром", — говорит Елена Довженко, пресс-секретарь Рината Ахметова.

Виктор Янукович, как рассказал его пресс-секретарь Денис Иванеско, подарит Ахметову картину известной украинской художницы Татьяны Яблонской. Ближайший друг Ахметова один из лидеров Партии Регионов Борис Колесников подарит ему книги. Какие — пока держит в секрете.

Собирается поздравить именниника и жена президента Екатерина Ющенко, сообщила ее пресс-секретарь Марина Антонова. Как известно, Ахметов является одиним из самых крупных спонсоров проектов ее фонда "Украина—3000".