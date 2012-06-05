Водитель сбил двоих детей и скрылся с места происшествия

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ УМВД Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, дорожно-транспортное происшествие при участии детей произошло 4 июня в селе Уклин.

Как уточняют в пресс-службе УГАИ, совершив наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, водитель не оказал им помощь, а, по показаниям очевидцев, прибавил скорость и скрылся с места ДТП.

Свидетели из транспортного средства, которое двигалось за автомобилем, совершившим наезд, сразу позвонили по телефону в милицию и проинформировали, что беглец двигается на автомобиле «Mercedes Vito» в сторону границы Закарпатской и Львовской областей.

Инспекторы ГАИ задержали автомобиль. Водителем оказался 31-летний житель города Львова, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение).

По данным пресс-службы УГАИ, 11-летний мальчик и 13-летняя девочка были доставлены в Свалявскую ЦРБ.