Кабмин подал к ВР законопроект о налогообложении богатства

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения богатства и предметов роскоши», согласно которому предлагается облагать налогом квартиры общей площадью свыше 200 кв. м по ставке 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м (размер минимальной заработной платы на сегодня составляет 1094 грн).

Текст законопроекта обнародован на официальном сайте Верховной Рады (№10558 от 5 июня 2012 года).

Согласно документу, такая ставка налога предусмотрена также для следующих видов недвижимости: дачный или садовый дом, коттедж или жилой дом усадебного типа, общая площадь которого превышает 500 кв. м; объекты жилой недвижимости, которые находятся в собственности одного налогоплательщика, общая площадь которых превышает 600 кв. м.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, налоговые обязательства за данные объекты физлица-собственники будут определять в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Объектами налогообложения, при покупке которых налог будет уплачиваться один раз, определяются: легковые автомобили с объемом цилиндров двигателя более 3990 куб. см (кроме бывших в употреблении), мотоциклы с объемом цилиндров двигателя более 995 куб. см (кроме бывших в употреблении), суда, оснащенные стационарным или подвесным двигателем мощностью более 75 кВт (кроме бывших в употреблении), самолеты и вертолеты (кроме бывших в употреблении). Данные объекты налогообложения будут облагаться налогом по ставке 40% от их стоимости во время покупки или ввозе в Украину с учетом НДС.

По ставке 10% от стоимости будут облагаться налогом изделия из драгоценных металлов и камней, полудрагоценных камней, обработанного и необработанного драгоценного камня, часы, мобильные телефоны стоимостью свыше 50 размеров минимальной зарплаты (на сегодня свыше 54,7 тыс. грн); оружие стоимостью более 20 размеров минимальной зарплаты (на сегодня свыше 21,88 тыс. грн); изделия из меха стоимостью свыше 40 размеров минимальной зарплаты (свыше 43,76 тыс. грн); предметы искусства, коллекционирования и антиквариата стоимостью более 50 размеров минимальной заработной платы.

Налог также будет взиматься при покупке или ввозе в Украину.

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты соответствующих налогов возлагается, согласно законопроекту, на органы Государственной налоговой службы.

Также документом предусмотрено введение запрета на временный ввоз резидентами в Украину легковых автомобилей с объемом цилиндра двигателя 3990 куб. см, мотоциклов с объемом 995 куб. см, судов мощностью более 75 кВт, самолетов и вертолетов, кроме бывших в употреблении.