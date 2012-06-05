МИД назвал неоправданно жестким приговор для украинцев в Ливии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

МИД считает, приговор для 19 украинских граждан в Ливии неоправданно жестким и «не отвечающим реальному объему и весомости тех действий, которые эти люди производили в Ливии».

О.Волошин напомнил, что эти украинские граждане действительно причастны к ремонту военной техники, но они не были причастны непосредственно к военным действиям, они ни в кого не стреляли, они не причастны к гибели или ранению ливийских граждан.

Он сообщил, что по этому делу сегодня МИД вызывало посла Ливии в Украине, которому была доведена эта позиция Украины.

«Мы рассчитываем, что будут обеспечены все их (украинских граждан – УНИАН) права на медицинское обслуживание, на достойное отношение», - сказал О.Волошин.

Как сообщал УНИАН, 4 июня состоялось заседание военного суда Триполи по делу 19 граждан Украины, двух граждан России и трех граждан Беларуси, которые с августа 2011 года удерживаются революционной бригадой „Аль-Каакаа”.

По результатам заседания суд подтвердил обвинения, выдвинутые ливийской прокуратурой, и признал их «виновными в участии в ремонте военной техники для режима Каддафи, которая использовалась против ливийского народа».

В соответствии с судебным вердиктом, один гражданин РФ осужден к пожизненному заключению, остальные задержанные, в частности, 19 украинских граждан, один россиянин и трое граждан Республики Беларусь осуждены к лишению свободы сроком на 10 лет.