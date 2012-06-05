В районе НСК «Олимпийский» прорвало трубу с горячей водой
17:23, 05 июня 2012Общество
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В Киеве в районе НСК «Олимпийский» в преддверии Евро-2012 прорвало трубу.
Центр Киева превратился в баню из-за прорыва трубы
Как сообщает auto.bigmir.net, сегодня на перекрестке улиц Федорова и Барбюса (в 500 м от «Олимпийского») прорвало трубу и горячей водой залило проезжую часть до улицы Красноармейской.
Похожая авария произошла осенью 2010 года на ул. Барбюса.
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