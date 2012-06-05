На курорте «Куяльник» ограбили банк - воры разобрали стену

В ночь на 5 июня группа воров ограбила отделение одесского банка «Порто-франко» на курорте «Куяльник», частично разобрав одну из стен здания, сложенную из пеноблоков.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, проникнувшим в здание банка преступникам удалось открыть сейф и похитить 10 тыс долл., 7,5 тыс евро, 28 тыс грн и 61 тыс российских рублей.

По факту ограбления финансового учреждения возбуждено уголовное дело по признакам ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, принимаются меры к выявлению и задержанию грабителей.