Колесников говорит, что фан-зона в Киеве проигрывает трем другим
16:25, 05 июня 2012Общество
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Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников заявляет, что Киевсовет недоработал фан-зону Евро-2012 на Крещатике.
Колесников говорит, что киевская власть недоработала
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола в Институте Горшенина.
"Киевсовет недостаточно глубоко проработал фан-зону. Ни в Донецке, ни в Харькове, ни во Львове такого нет. Там максимально учтены интересы львовян, харковчан и дончан - подчеркнул Б.Колесников.
По его словам, правительство для киевлян сделало «все, что могло: объявило дополнительные выходные, остальное должна была делать местная власть».
Говоря об указателях в центре города, которых многие киевляне не понимают, Б.Колесников отметил, что эти указатели устанавливало УЕФА и они соответствуют европейским стандартам.
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