Колесников говорит, что фан-зона в Киеве проигрывает трем другим

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола в Институте Горшенина.

"Киевсовет недостаточно глубоко проработал фан-зону. Ни в Донецке, ни в Харькове, ни во Львове такого нет. Там максимально учтены интересы львовян, харковчан и дончан - подчеркнул Б.Колесников.

По его словам, правительство для киевлян сделало «все, что могло: объявило дополнительные выходные, остальное должна была делать местная власть».

Говоря об указателях в центре города, которых многие киевляне не понимают, Б.Колесников отметил, что эти указатели устанавливало УЕФА и они соответствуют европейским стандартам.