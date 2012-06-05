Союз журналистов обнародовал «черный» список чиновников

Накануне профессионального праздника – Дня журналиста, который отмечается 6 июня, - Национальный союз журналистов Украины в пятый раз обнародует список должностных лиц, которые своими действиями препятствуют работе журналистов.

Список, обнародованный на сайте НСЖУ, возглавляют:

1. «Руководители проправительственных фракций: председатель депутатской фракции партии регионов Александр Ефремов, председатель депутатской группы «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков, председатель депутатской фракции народной партии Игорь Шаров и председатель депутатской фракции КПУ Петр Симоненко, которые требовали запретить допуск журналистов на балконы сессионного зала парламента в дни, когда проводится блокирование трибуны Верховной Рады Украины. 26 апреля 2012 года журналистам препятствовали в сборе информации о событиях в сессионном зале. Журналисты подали заявление в комитеты ВРУ, поскольку считают, что «создан прецедент препятствования работе журналистов, которого не было за всю историю украинского парламентаризма».

2. Андреев Петр - председатель Государственной финансовой инспекции Украины, который, игнорируя поручение премьер-министра Украины Николая Азарова от 28 июля 2010 года ежегодно до 15 января обеспечить обнародование и доведение до сведения Национального союза журналистов графиков проведения плановых проверок редакций средств массовой информации, до сих пор этого так и не обеспечил. В то же время, отмечает НСЖУ, Государственная фининспекция практикует внесение изменений в планы проверок так называемым «задним числом» и превращает государственный финансовый контроль в инструмент репрессий редакторов в случае возникновения конфликта между властью и средством массовой информации.

3. Тулуб Сергей - глава Черкасской областной государственной администрации, который внедряет в регионе жесткую и непрозрачную политику управления коммунальными и государственными СМИ: в 2011 году были освобождены от занимаемых должностей главные редакторы коммунальных газет "Черкаський край" и "Нова Доба", в 2012 г. – генеральный директор Черкасской ОГТРК. В 2010 году Союз уже привлекал внимание к незаконному увольнению предыдущего гендиректора ОГТРК Михаила Калиниченко, которому в вину поставили чтение лекций в Черкасском университете.

Глава облгосадминистрации демонстрирует отсутствие надлежащего реагирования на случаи препятствования профессиональной деятельности журналистов, в то же время проводит непрозрачный отбор новых руководителей государственных и коммунальных СМИ области.

4. Москаленко Ярослав - первый заместитель главы Киевской областной государственной администрации, который «последовательно нарушает права журналистов. Так, в 2010 году Союз уже обращал внимание руководства государства на нарушение законодательства со стороны Я.Москаленко - тогда председателя Вышгородского районного совета, который не мог мириться с редакционной независимостью районной газеты «Слово». Вот и теперь именно с его восприятием прессы как обслуги власти связывают увольнение работника Вышгородской районной газеты из-за того, что журналист не разделяет позиции районного совета. Причастен Я.Москаленко и к нарушениям законодательства относительно газеты «Київська правда».

5. Веклич Павел - глава Винницкой районной государственной администрации Винницкой области, который в нарушение Закона Украины «Об усилении защиты имущества редакций, средств массовой информации, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, творческих союзов» инициирует выселение редакции винницкой региональной газеты «Подільська зоря».

6. Еремица Алексей - начальник управления Одесского областного совета по имущественным отношениям, депутат Одесского городского совета по списку Партии регионов, который является инициатором судебных процессов по выселению из издательства «Чорномор’я» трех редакций - «Вечерней Одессы», «Чорноморських новин» и «Юга», несмотря на Закон «Об усилении защиты имущества редакций средств массовой информации, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, творческих союзов», прямо запрещающий какое-либо отчуждение помещений, где размещаются средства массовой информации. По вине предыдущего руководителя издательства Владимира Носача редакции всю зиму оставались без отопления, отмечает НСЖУ. Для выселения редакций из кому-то «приглянувшихся» помещений привлекают и правоохранительные органы.

7. Бессараб Наталия - судья Замостянского районного суда г. Винницы, которая «до принятия решения по существу иска вынесла постановление об аресте счетов издателя газет «20 минут» и «RIA» и о запрещении печатать в этих газетах какую-либо информацию о винницком бизнесмене Назарове. Поводом для иска послужило официальное сообщение правоохранительных органов о махинациях с кредитами. Бизнесмен оценил причиненный ему вред в 500 тыс грн, на эту сумму судья и арестовала счета газет. В связи с таким решением газеты оказались перед угрозой прекращения выхода. Через несколько недель судья того же суда Клапоущак Сергей удовлетворил иск двух начальников жэков, обязав газету опубликовать опровержение оценочных суждений».

8. Лысенко Станислав - прокурор Кировского района г. Днепропетровска, который направил в редакцию днепропетровской газеты «Лица» требование о предоставлении ему должностных инструкций, штатного расписания редакции, а также авторских материалов, способствовавших написанию двух публикаций, а после отказа редакции в связи с тем, что это может привести к нарушению тайны авторства и разглашению источников информации, составил протокол об административном правонарушении на редактора газеты.

НСЖУ привлекает внимание высокопоставленных лиц государства, правоохранительных органов, квалификационных комиссий судей к вопиющим фактам нарушений Конституции и законов Украины, международных обязательств, взятых Украиной. Указанные нарушения являются показательными и системными, поэтому необходимы изменения в законодательство и значительные усилия власти, отмечается в сообщении Союза.

Как отмечает НСЖУ, отсутствие надлежащего реагирования власти на обнародованные факты способствует ухудшению ситуации со свободой слова и является показателем настоящих, а не декларативных намерений относительно гарантирования прав человека и основных свобод. Ведь «государственная власть должна сделать все необходимое для того, чтобы бороться с безнаказанностью и обеспечить безопасность журналистов» (из Совместного послания Генерального секретаря ООН, Верховного комиссара ООН по правам человека и Генерального директора ЮНЕСКО).

Как и предыдущие, этот список НСЖУ не только обнародует в Украине, но и передает в Международную федерацию журналистов, Совет Европы, Европарламент и другие структуры.

НСЖУ призывает средства массовой информации и общественные организации способствовать распространению информации обо всех фактах препятствования журналистам, нарушения права граждан на получение информации, привлекать внимание властей и общественности к опасным тенденциям ограничения доступа к информации.