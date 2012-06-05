Патриарх Филарет считает, что нельзя молиться Спасителю с мячом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ КП, об этом он заявил во время пресс-конференции в Луцке 4 июня, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, Патриарха Филарета спрашивали, что к нынешнему первенству Европы по футболу создан специальный образ: на нем Спаситель держит футбольный мяч, а Дева Мария указывает на футбольное поле. Журналистов интересовало, правомерно ли написание такой иконы и как вообще нужно относиться к этому чемпионату православным?

В ответ на это глава УПЦ КП отметил, что апостол Павел сравнивал духовный подвиг христианина с соревнованием, поэтому и футбол как вид спорта в здоровом виде Церковь благословляет. Однако футбольный фанатизм подобен безумию, это греховная страсть, и в таком виде футбол Церковью не поддерживается. «Христа с этим безумием совмещать не нужно... Нельзя молится к такой иконе», - подчеркнул Филарет.

Также Патриарха спрашивали об «иконе» с изображением Сталина, написанной в России. На это Филарет ответил, что ни в Украине, ни в России не причислят Сталина к лику святых, ведь во всем мире знают, что это кровавый тиран. По его словам, если такое произойдет, то святые угодники «восстанут против этого».