С 1 октября документы для легализации будут готовить в течение дня

Министерство юстиции Украины сократило срок проставления апостиля - специального штампа, который будет легализовать за границей официальные документы, удостоверяя подлинность подписи лица под документом и подлинность оттиска печати или штампа, которым скреплен соответствующий документ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, с 1 октября 2007 года апостиль в Украине будет проставляться на протяжении одного рабочего дня в случае, если документы будут поданы непосредственно физическим лицом, которого они касаются, или его родственниками, при условии документального подтверждения семейных или брачных отношений. Сокращение сроков легализации касается документов, которые выдаются органами юстиции, нотариусами и судами, а также иностранных официальных документов, выданных соответствующими органами.

По словам министра юстиции, данное сокращение сроков должно сделать максимально быстрой процедуру легализации документов как для граждан Украины, так и для иностранцев или лиц без гражданства.

«Чтобы представить объемы такой работы, а также количество времени, которое будет «сэкономлено» гражданами, которые должны легализовать какие-то документы для использования за границей, достаточно сказать, что на протяжении 2006 года Министерством юстиции был проставлен апостиль на 47 215 документах», - отметил министр.

Ранее утвержденная процедура, предусматривающая 5-дневный срок проставления апостиля, будет применяться лишь в случае, если документы для легализации будут подаваться третьими лицами. Кроме того, в случае необходимости получения образца подписи, оттиска печати или штампа срок рассмотрения документов на проставление апостиля может быть продлен до 20 рабочих дней.

*** 10 января 2002 года Украина присоединилась к Конвенции 1961 года, которая отменяет требование легализации иностранных официальных документов. Конвенция вступила в силу для Украины 22 декабря 2003 года. После этого единственным формальным требованием для легализации официальных документов в отношениях Украины с государствами - участниками этой Конвенции является наличие апостиля.

На сегодня к Конвенции присоединились более 90 государств.

Возражения против присоединения Украины к указанной Конвенции были высказаны Германией. В отношениях с этой страной продолжает применяться процедура консульской легализации документов. Министерству юстиции Украины предоставлены полномочия относительно проставления апостиля на документах, которые выдаются органами юстиции и судами, а также на документах, которые оформляются нотариусами Украины.