В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, как говорится в сообщении, ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях, а днем на большей части территории страны, кроме Крыма, кратковременные дожди, грозы, местами град, ночью и утром в западной части местами сильные дожди, в Карпатах очень сильные.

Температура ночью составит 14-19°, днем 23-28°; в западных, Винницкой и Житомирской областях ночью 10-15°, днем 15-20°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 8-13°.

В Киеве и Киевской области ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°.

Сегодня, 5 июня, температура воды в Черном море 16-21° (в районе Алушты 14°, Ялты 15°), в Азовском море 21-23°; в Днепре возле Киева - 19°.